Que as máquinas de lavar são feitas para lavar roupas, todo mundo sabe. Mas muitos casais pelo mundo estão utilizando o eletrodoméstico para fazer sexo . Além de disfarçar o barulho, o movimento da máquina traz muito prazer para os casais.

Pelo menos foi isso o que relataram casais ao The Sun . Por causa da quarentena pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), muitos estão cansando do quarto e descobrindo novos ambientes da casa para fazer sexo. Com isso, eles chegaram à cozinha e à área de serviço.

É o caso da professora de yoga Maxine Morris, que contou ao jornal que ao trazer pela primeira vez um homem que estava conhecendo melhor em casa, resolveu disfarçar os barulhos fazendo sexo na cozinha .

“A cozinha inteira foi batizada, mas o meu lugar favorito foi a máquina de lavar”, comenta Maxine. Segundo ela, o eletrodoméstico camuflava os barulhos do sexo, uma preocupação, já que o filho dormia no quarto dele no momento do encontro.

Esconder os barulhos e o sexo também foi motivação para Natalie e Alex, que moram juntos em um quarto na casa do senhorio de Alex, partirem para a área de serviço.

“O quarto é do lado do quarto do senhorio, então não era confortável fazer ali. Antes da quarentena íamos em outros lugares, como a praia ou no carro, mas agora tivemos que ser criativos”, diz Natalie.

Ela notou que a lavanderia era longe dos quartos e resolveu testar ali e em cima da máquina de lavar . “Alex achou uma loucura, mas com a máquina ligada, ninguém iria notar os barulhos. A primeira vez foi incrível, poderíamos ser livres sem nenhum risco de nos notarem”.

Natalie contou às amigas a novidade e os amigos do namorado acham uma loucura, mas como ela mesma diz, “você só vive uma vez”.

Depois que Janice Granger, de 60 anos, teve quatro filhos, a vida sexual ficou para trás. A dificuldade entre cuidar dos filhos e manter o ritmo era grande, então o sex appeal ficou mais fraco, mas o do marido não. “Tentei colocar na rotina o sexo, mas tive muitos incidentes vergonhosos. Eu e meu marido fazíamos rápido ou em ocasiões em que babás estavam com as crianças”, diz Janice.

Sabendo que fazer sexo no quarto estava fora de cogitação por causa dos filhos, Janice e o marido descobriram a lavanderia. Até hoje eles fazem lá, já que um dos filhos ainda mora com o casal.

“Se queremos uma rapidinha e a casa está cheia, vou para a garagem e chamo meu marido para ver máquina de lavar para mim. Há o risco de nós sermos pegos, porque meus filhos guardam coisas na garagem, então lembro sempre que devo ser rápida”, conta Janice ao The Sun.