Os Estados Unidos registraram um recorde de 2.228 mortes relacionadas à pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo uma contagem feita pela Universidade Johns Hopkins às 20h30 locais (21h30 de Brasília) desta terça-feira (14).

O número de vítimas fatais em um dia teve uma nítida alta depois de dois dias de queda.

A pandemia matou pelo menos 25.757 pessoas nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro país.

Apesar disso, o presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça que partes dos Estados Unidos poderiam suspender as medidas de quarentena “muito em breve” e disse ver “raios de luz” no horizonte da maior economia do planeta.