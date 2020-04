Antônio Samuel Oliveira Barbosa, 28 anos, e uma menor de 16 anos foram baleados na noite desta terça-feira (14), na Rua Sebastião Amâncio, no Bairro João Paulo 2, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam conversando na frente de uma residência, quando foram surpreendidas por 3 homens em um táxi modelo Voyage de cor branco. Os criminosos baixaram os vidros do veículo e efetuaram cerca de 7 disparos de arma de fogo contra as duas pessoas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Antônio foi ferido com 3 tiros no abdômen e está em estado grave. Já a menor de 16 anos foi baleada no ombro direito, e está em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Há a suspeita de que os criminosos tenham sequestrado o taxista para realizar o crime. O veículo continua sendo procurado. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).