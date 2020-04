Em coletiva de imprensa, o governador de Madre de Dios, Luis Idalgo, confirmou o primeiro caso de coronavírus de Iñapari, no Peru. A cidade faz fronteira com o Acre, por Assis Brasil. No município acreano, a preocupação é com com relação ao transito de toritos (meio de transporte tradicional peruano), que faz o transporte de pessoas de um lado ao outro da fronteira.

Segundo o site O Alto Acre, moradores relatam que não apenas toritos, mas também carros de passeio com placa do Perú já foram vistos na cidade, mesmo com as fronteiras fechadas.