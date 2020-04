O deputado estadual Fagner Calegário do PL, usou sua fala na sessão onlide de terça-feira, 14, para anunciar que fará a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI para apurar as irregularidades praticadas pela secretaria de comunicação do Acre.

O deputado alega que mesmo em período de pandemia, a secretaria de Silvania Pinheiro vem fazendo dispensa de licitação no órgão. “Uma empresa de Manaus que já foi condenada venceu a licitação do governo. Essa licitação lá em Manaus, eles terceirizam serviço”, destacou.

Calegário diz que falta transparência na gestão e nos gastos públicos. “Vou abrir uma CPI. O foco é a secretaria de comunicação. O que nos falta para exercer o poder de fiscalização? A CPI é para investigar os gastos da licitação do emergencial e agora já estão abrindo outro novamente. Peço o apoio para aprovarmos essa CPI”, argumentou.