O presidente Jair Bolsonaro tem avaliado nomes de profissionais para substituir o atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mandetta tem desagradado Bolsonaro com os embates por conta do combate à covid-19: enquanto o presidente defende o fim do isolamento social, Mandetta defende que as pessoas fiquem em casa e evitem mortes em massa.

Segundo reportagem do jornal O Globo, os nomes mais cotados são a da cardiologista e pesquisadora Ludhmila Hajjar e o do presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, Claudio Lottenberg. Ambos, contudo, negam terem sido convidados por Bolsonaro para o cargo.

Além de Hajjar e Lottenberg, o nome da médica Nise Yamaguchi e o do deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, teriam sido levantados. No entanto, a reportagem afirmou que ambos foram descartados por não encontrarem apoio junto à classe médica.

Yamaguchi é criticada por defender cloroquina, já que não há estudos que comprovem a eficácia da substância no tratamento contra o novo coronavírus.