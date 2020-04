Apesar de ser apenas a 13ª unidade da federação em população, o Amazonas está em quarto lugar no ranking de Estados com mais casos da Covid-19. A situação é dramática e beira o colapso. “90% dos leitos estão com pacientes de Covid-19. É uma corrida contra o tempo”, diz o governador Wilson Lima (PSC) em entrevista ao El País Brasil.

Com o aumento repentino de casos (já são 1.275 contaminações e 71 mortes), o governador Wilson Lima (PSC) pode decretar o confinamento obrigatório a qualquer momento: “Estamos avaliando os números e, se a gente continuar numa evolução significativa, não vamos ter outra alternativa a não ser colocar todo mundo em quarentena, a aumentar as medidas restritivas”.

Tido como um aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na região Norte, Lima já bateu de frente com o mandatário em duas ocasiões: no período dos incêndios florestais e agora, quando diz que prefere seguir as orientações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do que a do presidente, um defensor do fim das medidas de isolamento. “Sigo o Ministério da Saúde, sob orientação dos nossos técnicos. Vou prezar por aquilo que a ciência tem nos mostrado até agora”, declarou ele na entrevista ao jornalista Afonso Benites.

Para auxiliar os doentes nos hospitais, o governo amazonense firmou parceria com uma montadora de motos para produzir respiradores artificiais e abastecer hospitais.