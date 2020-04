Um total de 36 policiais penais estão isolados dentro de casa, com suspeita de estarem com o novo coronavírus, após contato com colegas de profissão que já tiveram os resultados positivos para a nova doença. A informação foi confirmada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Como contou o portal Notícias da Hora, nesta segunda-feira, dia 123, um total de quatro policiais já está com os exames confirmados e, portanto, afastados do trabalho. Houve um levantamento de quem esteve com eles, chegando-se ao número de quase 40 policiais. O clima é de tensão entre os profissionais e familiares.

“Nós já iniciamos as ações. Hoje pela manhã já fui informado que já se iniciou a dedetização em todo o complexo penitenciário de Rio Branco. Estamos vendo as outras unidades, para a gente estar reforçando o Francisco d’Oliveira Conde”, explicou o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.

Em entrevista dada ao programa Gazeta Alerta, da TV Gazeta, Cunha destacou que apesar de pequeno, há, sim, contato dos policiais com os presos. Ele acredita que todos os servidores serão testados ainda nesta segunda. “Esses policiais, eu acredito que agora pela manhã serão submetidos aos testes rápidos”, pontua.

“O contato é praticamente inevitável durante o dia. Não temos nenhum caso de preso contaminado. No final de semana tivemos mais um preso que foi para a UPA”, completa o gestor ao destacar que os detentos estão sendo monitorais rotineiramente para evitar casos sem identificação e aumento na contaminação.