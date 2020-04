A Servidora administrativa Sara Araújo de Lima Franco, 38 anos, foi morta com 3 tiros nos peitos, na manhã desta segunda-feira (13), no Estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre FUNDHACRE, na BR-364, no Bairro Pedro Rosendo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a servidora Sara estava chegando no estacionamento com seu veículo para mais um dia de trabalho na área administrativa da Fundação Hospitalar, quando foi surpreendida pelo seu marido que chegou em seguida em um veículo modelo Ônix.

Após uma breve discussão o marido da servidora identificado como Jorge, derrubou a vítima e efetuou 3 disparos de arma de fogo nos peitos da esposa. Após o crime, o homem fugiu no veículo tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).