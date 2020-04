A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que um idoso de 82 anos é o terceiro caso de morte por contaminação de coronavírus no Acre.

O homem, identificado como André Avelino, faleceu por volta das 5h40 do último sábado, 11, no abrigo Lar Vicentino Raimunda Odília, em Rio Branco.

Na manhã do mesmo dia, profissionais de Saúde fizeram a coleta de amostras para exames, que foram enviadas ao Centro de Infectologia Charles Mérieux e aguardavam resultado.

Por volta das 22 horas deste domingo, 12, o resultado, dando positivo para a doença, foi comunicado pelos profissionais do Centro Mérieux.

Diante da situação, ainda no sábado, técnicos da Vigilância Sanitária estiveram no abrigo para tomar as medidas profiláticas, para que mais idosos não fossem contaminados. E o procedimento continuou nesta segunda-feira.

Quanto ao número de novos casos oficiais de infecção por coronavírus, eles devem ser divulgados logo mais em boletim expedido pelo Departamento de Vigilância em Saúde, da Sesacre.