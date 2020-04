O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira, 13, as respostas aos pedidos de revisão e o resultado final da prova objetiva do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais dos níveis médio e superior.

Os novos servidores irão atuar para garantir a continuidade do funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

A prova objetiva e a entrega de títulos ocorreram no dia 15 de março. Estão sendo ofertadas vagas para os seguintes cargos: técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia e de saúde bucal, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista.

Para obter mais informações, os candidatos poderão acessar o site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583, ou pelo e-mail [email protected]