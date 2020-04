Jovem teria sido alvejado nas costas e uma das pernas.

Durante o final de semana, duas situações foram registradas na área policial, onde dão conta de duas tentativa de homicídio por arma de fogo em bairros diferentes, na cidade de Brasiléia.

O mais recente, aconteceu por volta das 19h00 deste domingo, dia 12. Foi registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.) pela guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, que dois indivíduos em uma moto teriam tentado assassinar um jovem no Bairro José Moreira.

A vítima estaria na frente de casa quando foi surpreendido pelos suspeitos que sacaram de uma arma e passaram a efetuar disparos contra o jovem de 19 anos. Este ao perceber que poderia ser morto, correu para dentro de casa e foi perseguido.

Cerca de três disparos foram efetuados, sendo que dois acertou o jovem nas costas e em uma das pernas. O terceiro teria acertado uma caixa d’água e logo em seguida, a dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

O caiu dentro da casa e momento depois, socorristas do SAMU chegaram no local para prestar socorro e levar a vítima foi levada para o hospital, onde recebeu atendimento e ficou em observação.

O primeiro caso que ainda está em aberto, dá conta de outro jovem que ferido em uma das pernas no sábado, dia 11. As investigações estão tentando descobrir se os dois tem alguma ligação.

Algumas informações não puderam ser repassadas para não atrapalhar as buscas e tentativa de localizar os envolvidos.