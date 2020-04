Em Rondônia, a afiliada da Rede TV tem preparado uma lista com os nomes de 40 funcionários que vão ser demitidos até a próxima segunda-feira (13). Na lista estão apresentadores, repórteres, cinegrafistas, produtores e equipe interna. Essa será a maior demissão ocorrida pela emissora do Grupo Gurgacz no Estado desde a fundação da emissora, há 16 anos.

Na lista com nomes de possíveis demitidos está o do repórter Emerson Barbosa.

O jornalista faz reportagens da Região Norte para a matriz da Rede TV em São Paulo que são vinculadas nacionalmente com frequência. Esta coluna tentou contato com o jornalista, mas ele preferiu não falar do assunto por ainda não ter sido comunicado.

A direção da emissora, desde março, após o anúncio da quarentena, resolveu suspender boa parte dos contratos dos funcionários o que pegou a todos de surpresa.

Em uma nota divulgada, internamente, a direção da Rede TV em Rondônia, alegou que por conta da pandemia do (covid-19) não poderia honrar com a folha de pagamentos.

O Sindicato dos jornalistas de Rondônia (Sinjor) não se pronunciou sobre o assunto.