Com a confirmação de dois casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, edita o Decreto impedindo a entrada na cidade de pessoas de fora. As novas medidas estarão no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 14.

Cerca de 36 quilômetros separam Cruzeiro do Sul de Mâncio Lima. Os moradores de Mâncio Lima que forem para Cruzeiro do Sul, na volta terão que fazer quarentena inicial de 7 dias para poder sair de casa.

Em Mâncio Lima já existe barreira sanitária na entrada da cidade desde o dia 22 de março.

Segundo a secretária de saúde, Joice Gonçalves, as polícias Civil e Militar e o Ministério Público serão acionados para garantir o cumprimento do Decreto. “Se não cumprirem vamos acionar o MP e as forças de segurança por que as pessoas estão passeando e brincando e o Coronavírus é um problema grave. Não é brincadeira não.