Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira, 13, apontam que o Brasil tem oficialmente 23.430 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). Mas o número real de infectados pode passar dos 245 mil.

A afirmação é do projeto Nois (Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde), que envolve PUC-Rio, Fiocruz, USP e outras instituições.

A estimativa foi feita a partir de números de letalidade do país, obtida pelo número de morte dividido pelo número de casos.

O índice de mortes no Brasil é de 16,3%, muito alto em relação a outros países, que é cerca de 1,3%.

Pesquisadores ouvidos pelo o Globo dizem que o principal problema com os dados sobre o coronavírus no país é a falta de fits de testagem, sobretudo os de RT-PCR, que são mais confiáveis e detectam a presença do vírus em pacientes que já desenvolveram sintomas.

“Em São Paulo, onde está a maioria dos casos confirmados no país, apenas 24% do total de testes para covid-19 foram entregues”, dizem.

Covid-19 no Brasil

O número de mortes decorrentes da covid-19 subiu para 1.328 — um aumento de 9% em relação a ontem.

O estado de São Paulo concentra o maior número de casos (8.895) e de mortes (608), com mais da metade do total contabilizado na atualização. Em seguida, os estados com os maiores números de mortes são Rio de Janeiro (188), Pernambuco (102), Ceará (91) e Amazonas (71).

Além disso, foram registradas mortes no Paraná (31), Maranhão (27), Santa Catarina (24), Minas Gerais (23), Bahia (22), Rio Grande do Norte (17), Rio Grande do Sul (16), Distrito Federal (15), Pará (15), Espírito Santo (14), Goiás (15), Paraíba (13), Piauí (8), Amapá (5), Sergipe (4), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (4), Alagoas (3), Acre (3), e Roraima (3) Rondônia (2). Tocantins é o único estado onde ainda não houve morte.

Já o número de casos no país somou 23.430. O número representa um crescimento de 6% em relação a ontem, quando o balanço do Ministério da Saúde marcou 22.169. A taxa de letalidade do país ficou em 5,7%.