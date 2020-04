O servidor administrativo Jorge Alberto Franco Filho, de 48 anos, cometeu suicídio na manhã desta segunda-feira (13), na Rua São Raimundo, no Conjunto Tangará, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jorge é o acusado de ter matado a também servidora da Sara Araújo de Lima Franco, de 38 anos, no estacionamento Fundação Hospitalar (Fundhacre), local onde os dois trabalhavam. Após o crime, Jorge fugiu do local em um veículo modelo Ônix e se dirigiu direto para sua residência. Onde se trancou e com a mesma arma de fogo que matou a ex-esposa cometeu suicídio com um tiro na cabeça.

Vizinho que ouviu os tiros pediu auxílio aos demais moradores e conseguiram entrar na residência. Encontraram Jorge já caído em cima da cama, ferido na cabeça. Os vizinhos também relataram que o servidor administrativo estava com depressão depois da separação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Jorge já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).