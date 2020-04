Mobilizados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para averiguar um crime de roubo, ocorrido em um estabelecimento comercial, no bairro Belo Jardim, policiais militares do Segundo Batalhão (2BPM) apreenderam nesse sábado, 11, depois da realização de buscas nas imediações da ocorrência, três menores, uma arma de fogo, uma faca, além de efetuarem a prisão de mais um indivíduo.

De acordo com as informações, um indivíduo de 28 anos, juntamente com duas crianças crianças de 8 e 9 anos e um adolescente de 13 anos, realizaram um roubo na tarde deste sábado, sob posse de uma Escopeta e uma faca. Na ação delituosa, foram subtraídos uma quantia em dinheiro, um celular e dois pacotes de biscoitos.

Após o patrulhamento, já com as informações das características dos indivíduos, os militares conseguiram recuperar os objetos roubados, além de realizarem a apreensão dos 4 menores e a prisão de um outro adulto, também participante da ação criminosa.

Os envolvidos, menores e o maior, foram encaminhados para a Delegacia da Especializada da Polícia Civil, onde serão tomadas mais providências.