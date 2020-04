A embaixada da Itália no Brasil divulgou um comunicado orientando os italiano no país a voltarem para casa “o mais rápido possível”. O motivo do pedido é a propagação do coronavírus no Brasil. As embaixadas da Alemanha e do Reino Unido também já haviam orientado seus cidadãos no Brasil a retornarem à Europa.

No comunicado, a Embaixada da Itália informa que a apesar das restrições nos voos comerciais, ainda há empresas aéreas operando entre o Brasil e a Itália.

“Qualquer pessoa que retorne do exterior à Itália deve comunicar imediatamente sua chegada ao destino à Autoridade de Saúde responsável pelo território, será submetida a vigilância sanitária e deverá observar obrigatoriamente um período de auto-isolamento por um período de 14 dias em sua residência”, diz ainda o texto divulgado no sábado.

Durante a semana, a Embaixada da França também havia recomendado aos franceses não residentes no Brasil, que adiantem seu retorno. Aos residentes, a recomendação foi de seguir as orientações da autoridades mundiais de saúde.