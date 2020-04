O presidente do Equador, Lenín Moreno, anunciou no Twitter neste domingo (12) que irá reduzir o próprio salário em 50% durante a pandemia de coronavírus. O chefe de estado também anunciou corte nos vencimentos do vice-presidente, ministros e vice-ministros. Moreno afirmou ainda que todos os funcionários do Estado, inclusive governadores de províncias e membros da assembleia nacional seguirão a diretriz.

Lenín Moreno ✔@Lenin He dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, Gob. Seccionales, en especial @AsambleaEcuador, porque #AEcuadorLoSacamosTodos. 17.8K Twitter Ads info and privacy 16.7K people are talk O Equador é um dos países que mais vem sofrendo com a COVID-19 na América do Sul. Dados da Reuters apontam que pelo menos 7.257 casos e 315 mortes foram registradas ali até este domingo. Autoridades locais acreditam que este número pode ser muito maior.

A cidade portuária de Guayaquil, na província de Guayas, registra mais de 70% dos casos no país e pode ser isolada militarmente. Com o volume crescente de mortes relacionadas ao novo coronavírus, o Equador teve, nos últimos dias, dificuldades para coletar os cadáveres das vítimas, e algumas famílias relataram que ficaram com corpos de parentes, em casa, por vários dias.

Moradores de Guayaquil afirmam que, por causa de rigorosas medidas de quarentena destinadas a impedir a propagação da doença, incluindo um toque de recolher, não têm como enterrar seus parentes de forma prática e digna. A crise levou a prefeitura de Guayaquil a distribuir caixões de papelão diante da escassez dos de madeira no país.