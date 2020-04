A Espanha quebrou uma série de três dias de declínio de casos do novo coronavíus (Sars-Cov-2) e registrou 619 mortes neste domingo (12). O número total de vítimas fatais no país passa de 16,9 mil e o de infectados superou 166 mil.

Os países com mais casos confirmados de coronavírus no domingo são Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha e China. O Brasil, que até as 22h do sábado (11) tinha 20.984 casos confirmados e 1.141 mortes, está em 14º.

Os dados são da universidade americana Johns Hopkins, que vem monitorando os casos e apontam também mais de 530 mil infectados nos EUA, com 20,6 mortes, 152 mil casos confirmados na Itália com 19,4 mil mortes, 130,7 mil casos confirmados na França e 13,8 mil mortes, 235,4 mil casos na Alemanha e 2,8 mortes e China, com mais de 83 mil casos confirmados e 3,3 mil mortes.