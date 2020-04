Neste sábado, 11 de abril, o Brasil ultrapassou a marca dos 22.169 mil casos do novo coronavírus e chegou ao número de 1.223 mortes pela covid-19, o que corresponde a 99 óbitos a mais registrados nas últimas 24 horas.

De acordo com o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo é o epicentro do coronavírus no Brasil, com 8.755 casos confirmados e 588 óbitos, quase a metade de todo o país até este 12 de abril.

O Rio de Janeiro é o segundo com mais casos. Ao todo, o estado carioca registrou 2.607 casos e 155 mortes. Na terceira posição vem o Ceará, com 2.855 casos confirmados e 170 óbitos.

Ceará aparece em 3º lugar, com 1.676 casos e 74 mortes.

No último balanço do governo, no sábado, o total de infectados chegava a 20.727, com 1124 mortes confirmadas. Em relação aos dados de sábado, o aumento no número de mortes foi de 9%.