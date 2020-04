Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, surgiu cantando com o cantor bonitão Jeff Moraes. Os sertanejos estavam cantando juntos e a amizade chamou a atenção do público.

Em um lugar lindo, os dois soltaram a voz e os fãs se derreterem pelos bonitões. “O que dizer dessa pessoinha maravilhosa Zé que Jesus te abençoe cada dia mais”, “Que lugar lindo ! Top irmão”, “Tem que respeitar o cenário e a moda ??”, “Coisa mais linda meu Deus!”, “Meu amor todinho”, disseram uns fãs.

Jefferson Moraes, para quem não conhece, faz parte da nova geração do sertanejo no país. Além de muito amigo do filho do cantor Leonardo, ele é famoso pela música “Oi, nego”, que é uma parceria com Maraisa, da dupla com Maiara.

A dupla de amigos não têm ainda nenhuma canção juntos. Cabe lembrar que Zé Felipe conhece muitas pessoas da nova geração do sertanejo e em seu último trabalho fez questão de cantar com muitos deles. O filho de Leonardo se lançou há pouco mais de cinco anos e tem feito sucesso desde então.

Zé Felipe segue os passos do pai no sertanejo e ele conseguiu de fato herdar o talento do pai. Com canções como “Saudade de Você”, “Você Mente” e “Não Me Toca”, ele já conseguiu espaço. Diferente de Leonardo, ele está foge do sertanejo raiz e se alinha ao universitário.

Boatos de ser gay

Zé Felipe e Isabella Arantes estavam noivos e pareciam apaixonados. No entanto, o relacionamento acabou. Com o fim da relação vieram também os boatos. Inicialmente um jornalista chegou a cogitar que Zé Felipe teria traído a noiva com um rapaz. Isso porque, o filho de Leonardo foi acusado de ter sido flagrado trancado com um rapaz no quarto e que esse teria sido o motivo para Isabella Arantes colocar um ponto final no noivado. A moça, por sua vez, negou tal informação envolvendo o ex-noivo em um escândalo gay e pediu que as pessoas não acreditassem em tudo que saia na mídia. Ele, por sua vez, ironizou os boatos e também se defendeu.