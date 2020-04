O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, emitiu um comunicado na noite deste sábado (11) agradecendo à equipe do Serviço Nacional de Saúde do Hospital St. Thomas que o atende em tratamento contra o coronavírus. “Não posso agradecer o suficiente. Devo minha vida a eles”, escreveu o premiê segundo a Associação de Imprensa do Reino Unido.

Esta é a primeira declaração conhecida do primeiro-ministro desde que ele deu entrada no hospital no último domingo.

Johnson anunciou que testou positivo para o novo coronavírus em 27 de março. Inicialmente ele afirmou que estava com “sintomas leves” e continuaria liderando o país, enquanto se isolava em seu apartamento em Downing Street.