Nos dias 08, 09 e 10 de abril, a Companhia de Operações Especiais executou a Operação Fluvial – Trirreme III. Com o objetivo geral de realizar o policiamento ostensivo e manter a preservação da ordem pública nas regiões ribeirinhas do Vale do Juruá. Principalmente, nas áreas que estavam sofrendo ataques dos “piratas” no ano de 2019.

A missão alcançou o Município de Marechal Thaumaturgo e operou na cidade efetuando rondas e abordagens nos bairros apontados como áreas de risco para ação do crime organizado.

Finalizando com abordagens no leito do Rio Juruá e Mirim, no Munícipio de Porto Walter, de modo que a população agradeceu a presença da Polícia Militar.

Paralela, a missão também estava ocorrendo nos ramais indicados como rota terrestre do narcotráfico as margens do Rio Valparaíso. De modo que a ação preventiva teve um saldo positivo com a aproximação da comunidade.