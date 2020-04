A Polícia Militar recuperou uma caminhonete roubada por criminosos que invadiram uma residência, na noite deste sábado (11), no Conjunto Procon, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um grupo de criminosos aproveitou um descuido da família e acabaram invadindo a residência. De posse de arma de fogo, renderam os moradores da casa conseguiram roubar uma caminhonete modelo Amarok.

A família conseguiu acionar a PM, que rapidamente iniciou as buscas pelos bandidos na região, sendo localizado apenas o veículo abandonado em uma rua do Bairro Conquista. O veículo estava em perfeitas condições.

A PM acionou um guincho que levou o carro até a Delegacia de Flagrante (Defla), para registrar o boletim de ocorrência. Após este procedimento a caminhonete foi encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde está a disposição do proprietário para realizar a restituição do seu bem.