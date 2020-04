Um homem foi preso e dois menores de idade apreendidos com uma arma de fogo, na tarde deste sábado (11), na Rua Raimunda Correia, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, estava acontecendo uma festa com 10 pessoas em um “quarteirão” no bairro, quando o trio chegou no local, anunciou um assalto e trancou todas as vítimas em um quarto. Uma delas conseguiu acionar a Polícia Militar, que chegou antes do trio fugir.

Quando os criminosos foram saindo do local em um carro, se depararam com a guarnição da PM, então, decidiram fugir pulando murros e cerca de residências da região. Um dos bandidos ainda chegou trocar tiros com a polícia, que revidou a injusta agressão.

Um cerco policial foi realizado e os três envolvidos foram capturados. Os policiais ainda recuperaram 8 celulares, dinheiro e o carro. O trio foi conduzido para a Delegacia de Flagrante (Defla).

As vítimas também estiveram na Delegacia de Flagrante para apresentar uma acusação formal contra os presos e recuperar os objetos roubados.