Um homem foi preso por crime ambiental e um caminhão foi apreendido, na tarde deste sábado (11), no km 41 da BR-364, no município de Bujari, no interior do Acre.

Uma guarnição do Batalhão Ambiental estava em patrulhamento de rotina quando avistou um caminhão de placa LYS 4633 trafegando pela rodovia em fundada suspeita. Foi dada ordem de parada, na qual foi obedecida pelo condutor do veículo.

Na abordagem, após verificar que todas as documentações estão em dias, foi pedida a documentação da matéria, tanto o manejo como a guia de transporte, porém, o motorista comunicou que não tinha essa documentação pedida.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrante, juntamente com os materiais apreendidos na operação.