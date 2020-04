Durante abordagem de revista de pessoal e material realizada por militares do Comando de Fronteira Juruá / 61° Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron JURUÁ/61°BIS), do Exército, no posto de fiscalização e triagem clínico epidemiológico, na Vila Lagoinha, na BR-364, foi preso um homem acusado por tráfico de drogas. O suspeito portava mais de 500 gramas de entorpecente, aparentando ser maconha.

O homem estava em um ônibus que saiu de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco. Durante a abordagem o acusado ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos militares. Em seguida, foi autuado em flagrante delito e conduzido, juntamente com o material, à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

As ações de apoio à Secretaria de Saúde, realizadas pelo C Fron Juruá/61ºBIS, ocorrem em um ambiente interagências, contando com a participação de órgãos e agências federais, estaduais e municipais.