Macley Pereira de Barros, 37 anos, foi ferido com um tiro na mão, na manhã deste sábado (11), na Rua Papagaio, no Bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima relatou que havia participado de uma bebedeira 3 dias atrás e soube do sumiço do celular de uma mulher no local. Após sair da festa, Macley encontrou o aparelho próximo ao portal de uma residência e decidiu levar para sua casa.

A esposa da vítima pegou o celular sem o marido saber e entregou para a dona, porém, membros de uma facção pediram para ela não falar nada ao homem, pois suspeitaram que ele havia furtado o aparelho e planejavam “cobrar o vacilo”.

Neste sábado, os criminosos foram até a casa de Macley, levaram a vítima até um terreno baldio e deram um tiro de revólver calibre 38 na mão do homem. Em seguida, os bandidos ordenaram que ele deixasse o bairro e o ameaçaram de morte, e depois fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, quando os socorristas chegaram no local, realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Macley ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares também estiveram no local do ocorrido e tentaram procurar pelos criminosos, mas ninguém foi encontrado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).