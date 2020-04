Um cabo da Polícia Militar identificado até o momento como Rogério foi morto no final da manhã deste sábado (11), após ser alvejado com um tiro no olho ao reagir assalto em um frigorífico na Estrada da Areia Branca, na zona Sul da capital de Rondônia.

Os bandidos fugiram em três motocicletas. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo ao hospital João Paulo II, mas não resistiu.

Segundo as informações obtidas pelo Rondoniaovivo, seis bandidos chegaram até o frigorífico e armados anunciaram o assalto. O PM que estava no local reagiu e trocou tiros com os bandidos. No tiroteio, o policial acabou sendo alvejado no olho e caiu agonizando. Os bandidos fugiram em seguida.

Equipes da Polícia Militar estão realizando intensas buscas para prender os criminosos.