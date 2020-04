Dois homens foram presos, na tarde deste sábado (11), em uma das ruas do Bairro Quinze, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Eles haviam realizado um assalto no Bairro 6 de Agosto.

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais, através da companhia GIRO, estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram dois indivíduos trafegando em uma bicicleta em fundada suspeita.

Os policiais deram ordem de parada à dupla e, durante a revista pessoal, encontraram com eles um revólver calibre 22 com seis munições intactas e uma deflagrada. Após um rápido interrogatório, os homens disseram que minutos antes da abordagem roubaram um celular e a quantia de vinte reais.

Diante dos fatos, os criminosos receberam voz de prisão aos acusados e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com os materiais apreendidos.