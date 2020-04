Francisco da Silva Almeida foi morto com várias facadas e José Carlos da Silva Moreira ficou gravemente ferido, na noite desta sexta-feira (10), após uma bebedeira na Comunidade Porto Said, zona rural do município de Porto Walter, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a dupla estava participando de um jantar em família, quando um homem conhecido como Dom Garcia chegou no local com outros amigos trazendo cervejas em uma térmica, como era conhecido da família, permaneceu no local.

Durante a bebedeira, Dom Garcia acabou tendo um desentendimento com as duas vítimas. Depois de uma breve discussão, Garcia pegou uma faca e acabou desferindo vários golpes em Francisco, que morreu na hora. José Carlos tentou ajudar o parente, mas também foi atingido e ficou gravemente ferido. Após o crime, Dom Garcia fugiu por uma área de mata.

O corpo do José Carlos e o ferido foram levados de barco até a cidade de Porto Walter, para a realização exames cadavéricos e primeiros socorros.

Policiais militares e civis estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre do criminoso e fizeram buscas pela região de manta onde o autor está escondido, mas não foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter.