Dois homens foram presos por roubo e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (10), na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina quando avistaram dois homens caminhando em via pública em atitude suspeita. Foi feita abordagem, e na revista pessoal os militares verificaram que um dos homens estava com uma arma de fogo calibre 22 com 5 munição intacta e 124 reais em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados, que foram conduzidos para a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com os materiais apreendidos.