O ex-presidiário José Leandro dos Santos Souza, 30 anos, foi morto dentro da própria casa com um tiro na nuca, na noite desta quinta-feira (9), na Quadra 8B, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava dentro da própria residência dormindo, quando dois homens encapuzados chegaram em um veículo, desceram do carro e arrombaram a porta da frente e sem da chances de defesa, fizeram um disparo de arma de fogo na nuca de Leandro. Em seguida entraram no veículo e fugiram tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime pode ter sido acerto de contas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).