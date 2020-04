A diretoria executiva do PSL em Mato Grosso excluiu de suas fileiras o secretário e tesoureiro do partido no município de Tabaporã (657km de Cuiabá), Adonias Correa Santana, que agrediu um morador de rua em Sinop e filmou toda ação. Não contente, o homem ainda postou o vídeo e zombrou da vítima nas redes sociais.

Segundo o presidente do partido, Aécio Rodrigues, a medida foi tomada assim que a cúpula tomou conhecimento do ato cometido por Adonias. “Foi excluído no ato”, resumiu.

O vídeo foi publicado na internet na manhã de quinta-feira (9). As imagens mostram Adonias conversando com um pedinte. Ele pergunta se o homem quer R $20 e quanto ele consegue ganhar na rua por dia. Logo depois, outro homem, que está filmando, fala para que o madeireiro dê mais R$ 5.

Com uma nota de R$ 5 na mão, Adonias pede para que o homem chegue mais perto. Neste momento, lhe dá um tapa no rosto, e diz: “vai trabalhar, vagabundo!”. O pedinte fica sem reação.

O vídeo foi compartilhado em diversas páginas de todo o Brasil, causando indignação. As pessoas revoltaram-se por um ato deste, principalmente em meio a uma pandemia e recessão econômica.

Veja o vídeo: