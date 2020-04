A declaração do ministro-conselheiro foi dada em uma semana de novos ataques à China, desta vez pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que usou rede social para insinuar que o país poderia se beneficiar, de propósito, da crise mundial causada pelo coronavírus. Depois, o ministro apagou o texto.

Em março, também em uma rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, escreveu que a “culpa” pelo coronavírus era da China.

“As declarações não vão influir na nossa cooperação porque não cremos que representem a opinião majoritária do povo brasileiro, que é amigo da China, tem seus laços de amizade com a China”, declarou.

Embora tenha dito que nenhum país receberá prioridade do governo chinês, o ministro também ressaltou que, na negociação entre empresas, a China não pode garantir a adoção de critérios específicos.

Nem todas as negociações são mediadas pelos governos, e distribuidores de materiais médico-hospitalares podem comprar diretamente das empresas ou de intermediários.

“No caso da aquisição [de equipamentos], no fundo, é um negócio comercial. O que o governo chinês pode fazer é, primeiro, garantir que os fornecedores recomendados são fábricas capacitadas, cadastradas no nosso sistema. Em segundo lugar, que os produtos enviados não sejam revendidos ou desviados para lucro especulativo”, declarou.

Desde março, governos e empresas de todo o mundo relatam dificuldade para importar esses materiais. A China afirma que os pedidos ultrapassam, em larga escala, a capacidade de produção do país.

O ministro-conselheiro diz reconhecer que as dificuldades de compra geraram uma “corrida” às fábricas, com governos e empresas oferecendo condições vantajosas para tentar furar a fila dos pedidos. Segundo ele, o governo não controla esse tipo de relação e atua, principalmente, para facilitar o aumento da produção industrial.

“A China tem agora 21 fábricas de respiradores invasivos, mas a capacidade de produção para as maiores fábrica é em torno de mil respiradores por mês. Isso está ligado a vários aspectos, como o fornecimento de peças importadas e a falta de mão de obra qualificada. São máquinas sofisticadas, você não consegue contratar um ‘fulano’ para fabricar, precisa de trabalhadores experientes”, explicou.

Qu Wuhui também disse que mesmo as fábricas que já retomaram capacidade plena, e que estão operando 24 horas por dia, não vão conseguir atender a todos os pedidos de governos e empresas. “As encomendas já chegam para outubro deste ano”, informou.

Questionado diversas vezes, Qu Wuhui foi enfático ao dizer que a provocação das autoridades brasileiras não favoreve a manutenção de um bom ambiente de cooperação de negociação entre os dois países. E disse apostar no histórico de boas relações bilaterais para evitar maiores danos.

“Por outro lado, as relações entre China e Brasil são muito maduros. Tem sido um trabalho assíduo de muitas gerações, feito por tantas pessoas dedicadas à causa, que não vai ser abalada ou danificada por um ou dois indivíduos irresponsáveis. Mas isso não quer dizer que podemos deixar que essa atitude saia totalmente imune”, ponderou.

Ainda assim, o ministro-conselheiro disse que a “tarefa número um” neste momento é continuar a trabalhar junto com o governo brasileiro e reforçar a cooperação com a China no combate ao coronavírus. Ele lembrou que a parceria entre os dois países continuará a ser importante após a pandemia.