O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 1.057 o número de mortes registradas pelo novo coronavírus no Brasil — 116 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Até ontem, eram 941 mortes.

No total, são 19.638 casos oficiais no país até agora — aumento de 1.781 diagnósticos em um único dia —, segundo o Ministério.

O número real de casos, no entanto, tende a ser maior. Isso porque os testes são realizados prioritariamente nos pacientes internados em hospitais, e pesquisas indicam que 86% das pessoas infectadas não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves que podem ser confundidos com uma gripe comum.

A taxa de letalidade — que compara os casos já confirmados no Brasil com a incidência de mortes — é de 5,4%. O Ministério da Saúde ainda não divulga dados oficiais sobre o número de pessoas que se curaram da covid-19.

A taxa real de letalidade deve ser menor porque o país faz poucos testes. Quando há poucos casos confirmados, a taxa fica artificialmente maior. Por exemplo, se há 20 mil casos e 1.000 mortes, a letalidade é de 5%. Se são 40 mil casos com as mesmas 1.000 mortes, a letalidade cai para 2,5%.

O Brasil ultrapassa a marca de mil mortes por coronavírus cerca de um mês e meio após ser registrado o primeiro caso confirmado no país.

O primeiro caso foi notificado no dia 26 de fevereiro, um paciente de São Paulo que esteve na Itália, um dos países europeus mais afetados pelo surto da doença.

Apenas em 17 de março o Brasil registraria a primeira morte provocada pela covid-19, doença causada pelo vírus. Era um homem de 62 anos, que morreu em São Paulo.

No total, as mortes relacionadas ao vírus em cada estado são: Acre (2); Alagoas (4), Amapá (2); Amazonas (50); Bahia (19); Ceará (58); Distrito Federal (14); Espírito Santo (7); Goiás (8); Maranhão (16); Mato Grosso (2); Mato Grosso do Sul (2); Minas Gerais (17); Pará (9); Paraná (25); Paraíba (11); Pernambuco (65); Piauí (7); Rio Grande do Norte (11); Rio Grande do Sul (14); Rio de Janeiro (147); Rondônia (2); Roraima (3); Santa Catarina (18); São Paulo (540); Sergipe (4).