As investidas de Jair Bolsonaro contra a lei do Distrito Federal e as próprias orientações do Ministério da Saúde ganharam ar de sadismo no passeio desta sexta-feira

Bolsonaro esfrega a mão no nariz antes de cumprimentar idosa (Reprodução/TV Globo)

Durante passeio em uma área residencial e comercial de Brasília, o presidente esfregou a mão no nariz antes de cumprimentar apoiadores, entre eles uma senhora idosa.

O ato contraria todas as recomendações para evitar a contaminação da Covid. Bolsonaro chegou a fazer dois testes da doença após viajar aos Estados Unidos com uma comitiva que foi infectada pelo coronavírus, disse que não contraiu a doença, mas recusou-se a mostrar o resultado dos exames.

Durante o passeio, Bolsonaro entrou em uma farmácia e disse estar “exercendo o direito de ir e vir”.

Bolsonaro ainda ironizou jornalista que perguntou o que ele teria feito em visita fora da agenda ao Hospital das Forças Armadas (HFA) mais cedo.