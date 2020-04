A reportagem do Ecos da Notícia teve acesso a fotos de mais um corpo colocado no necrotério do HUERB na madrugada desta sexta-feira (10).

Segundo informações da fonte, disse que se trata de um homem aparentando ter mais de 60 anos, que morreu na madrugada possivelmente na sala “vermelha” do Pronto-socorro de Rio Branco.

O corpo ficou exposto por cerca de 45 minutos em cima de uma maca no necrotério, apenas envolvido por um lençol, após esse tempo um funcionário entrou na sala e colocou o morto dentro de dois sacos plásticos. O mesmo usados depois da confirmação do coronavírus.

Nossa reportagem entrou em contato com o responsável da Comunicação da SESACRE, o jornalista Resley Saab, que informou ser o paciente oriundo do município de Brasiléia, e que a SESACRE aguarda resultado de exame para Covid19.

Veja nota.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o paciente de 65 anos, que faleceu no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, na madrugada desta sexta-feira, 10, foi removido do Hospital Geral Raimundo Chaar, de Brasileia, desacompanhado, na ambulância do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

De acordo com a Sesacre, o seu estado de saúde era crítico, apresentando sudorese forte, com baixa oxigenação em 89% e dispneia, quando a respiração fica descompassada e ofegante, e sintomas de baixa pressão arterial.

Às 2 horas desta sexta-feira, ele necessitou de respiração mecânica, foi entubado e poucos minutos depois, faleceu. Os profissionais do Huerb realizaram a coleta de amostras para exame de Covid-19, que foi encaminhada ao Centro de Infectologia Charles Mérieux. A Sesacre aguarda a divulgação do resultado.