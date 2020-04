O governador Gladson Cameli se reuniu na manhã desta quarta-feira, 8, com membros da equipe de infraestrutura e gestão para preparar a retomada do cronograma de obras públicas em todo o Acre.

Com a pandemia de Covid-19 e a adoção do isolamento social nos setores não essenciais, o governador entende que manter o setor de obras públicas em forte movimentação é um dos remédios para a economia, o que entre as 57 obras em andamento no estado e novos projetos deve movimentar, nos próximos anos, cerca de R$ 560 milhões.

O secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Ítalo Medeiros, esteve na reunião e destacou que foi bastante produtivo estabelecer prioridades, valores e até mesmo o tratamento jurídico necessário para algumas obras e projetos.

“Nesse momento de pandemia, aqui foram tratados os remédios para economia. É um pacote de obras novas, reinícios das existentes e lançamento de edital de licitação, com toda uma orientação do governador quanto a projetos e o que priorizar, sendo, nesse primeiro momento, a infraestrutura de saúde e, a seguir, as obras que vão envolver um maior volume de pessoas”, conta Medeiros.

Entre as prioridades destacadas para este primeiro momento estão as obras de conclusão e readequação do Pronto-Socorro, além dos hospitais de Acrelândia, Brasileia e Mâncio Lima, e intervenções nas Unidades de Pronto Atendimento de Rio Branco, Hospital da Criança e algumas estruturas na Fundhacre.

O governador Gladson Cameli ainda pediu a sua equipe que trate como prioridade a recuperação e manutenção das rodovias estaduais, principalmente as vias de ligação dos municípios de Plácido de Castro, Porto Acre e Mâncio Lima, além da Transacreana. As reformas dos aeródromos do estado também serão prioritárias.

“Pedimos também que a equipe dê celeridade aos projetos de pontes que são essenciais para populações do interior, como a de Xapuri que liga o bairro Sibéria, e uma em Sena Madureira que vai ligar os dois distritos da cidade”, completou Cameli.