Opagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 mensais para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e população de baixa renda começa nesta quinta-feira (9).

O primeiro grupo a receber será o de pessoas que já estavam no Cadastro Único de programa social do governo federal, que não fazem parte do Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa.

A Caixa afirma que não será necessário que as pessoas se dirijam até as agências bancárias, pois o benefício será depositado nas contas dos beneficiados. O governo também garantiu que, caso haja alguma dívida pendente nessas contas, o valor não poderá ser descontado do auxílio emergencial.

O pagamento será realizado em três parcelas de R$ 600 até 29 de maio. A medida é para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável por causa do impacto econômico da pandemia de coronavírus.