APrefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), segue com o cronograma de limpeza nos bairros e região central da capital acreana.

Nesta quarta-feira, 8, uma grande ação ocorreu na área externa da Central de Comercialização e Abastecimento (Ceasa). Com pá carregadeira e uma frente braçal a SMZC recolheu entulhos das áreas institucionais e terrenos vagos que acumulavam, além de mato, lixo doméstico.

De acordo com o secretário da Zeladoria, Kellyton Carvalho, se a população colaborar e não jogar lixos domésticos como sofás, televisores e outros utensílios nas valas e nos terrenos vagos, facilitará e otimizará o trabalho do Poder Público Municipal, podendo atender vários outros bairros, pois não haverá necessidade do uso de pás carregadeira e outros maquinários pesado.

“O trabalho continua firme, seguindo as orientações da prefeita Socorro Neri, que lidera esse processo. Estamos realizando a limpeza nos bairros, parques, praças e limpeza de vias urbanas, bem como, a coleta de lixo. A higiene da cidade é importante, especialmente nesse momento, para que não se gerem resíduos, prevenindo assim, que outros problemas possam agravar essa pandemia do novo coronavírus com o lixo exposto e com risco direto a saúde dos nossos munícipes”, destacou o secretário Kellyton.

Segundo o secretário, a Zeladoria continua com suas atividades de higienização da cidade fortalecidas e atuando em três turnos.

Por orientação da prefeita Socorro Neri está sendo realizando a limpeza profunda em todos os centros comerciais do município. Ontem, segundo Kellyton, em parceria com a Safra (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico), a SMZC realizou a limpeza com baldeação completa do Mercado da Estação Experimental.

Na semana passada, a equipe de limpeza esteve nos mercados: Bosque e Elias Mansour, além da Rodoviária Internacional.

As frentes de ação da Prefeitura estão em várias partes da cidade, não se restringindo, apenas, ao Centro de Rio Branco. Paralelo as ações da Zeladoria a Empresa Municipal de Urbanização, de forma simultânea, realiza intervenções de melhorias de vias nos principais corredores viários do município em 17 pontos ao mesmo tempo.