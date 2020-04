Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) apreenderam na manhã desta quinta-feira, 09, sete celulares e um carregador encontrados na parte externa da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Os celulares estavam envoltos em material de fabricação de pneus.

De acordo com a equipe de plantão, durante a ronda de rotina que é realizada na parte externa do presídio, os policiais encontraram, próximo ao muro dos fundos da unidade, dois embrulhos feitos com material de fabricação de pneus e linha. Dentro deles estavam os sete celulares e um carregador que provavelmente seriam levados para o interior da penitenciária.