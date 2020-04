Dois homens foram presos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, na tarde desta quarta-feira (8), em uma casa do Bairro do Bosque, na região central do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a operação tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão na casa. Ao chegar no local, os agentes da Polícia Civil, em parceria com a policiais militares, flagraram os homens portando dinheiro, celulares e cadernos de anotação do tráfico, além de uma pequena quantidade de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com os objetos aprendidos na ação.