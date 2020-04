Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta quarta-feira (8), em uma área de mata do Loteamento Ulisses Modesto, no km 2 da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, um morador ligou para o CIOSP e comunicou que havia encontrado uma ossada humana, quando andava na área de mata próxima a rodovia. A Polícia Militar prontamente atendeu a ocorrência e ao constatar que se tratava de restos mortais de humano, acionou a perícia técnica e o Instituto Médico Legal – IML, para poder resgatar o corpo e fazerem a perícia, para poder determinar as causas da morte.

A polícia tem a suspeita que os ossos encontrados dentro das matas possam ser Sebastião Floriano Ferreira, conhecido popularmente como Sebastião de Deus, desaparecido há vários dias. Sebastião de Deus é morador da Cidade de Manoel Urbano, o mesmo sofria de mal de Alzheimer (perde de memória).

Segundo um parente de Sebastião, ele saiu de Manoel Urbano e foi visitar um filho no presídio local de Sena Madureira. Testemunhas afirmam que viram o homem caminhando pela BR-364 sentido Manoel Urbano e parecia desorientado.

O corpo foi levado à sede do IML em Rio Branco para realizar um exame de DNA e tentar identificar realmente a quem pertence o corpo. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Cívil de Sena Madureira.