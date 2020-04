Onovo coronavírus chegou ao Acre no início do mês de março, e mesmo com todo o esforço do poder público, muitas pessoas ainda têm uma série de dúvidas em relação aos sintomas e qual o procedimento adequado para cada quadro.

No Acre, o governo do Estado aprimorou o telessaúde, uma plataforma implantada pelo governo federal há quatro anos no estado, e agora em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), está atendendo pessoas que estão com dúvidas, apresentam sintomas semelhantes ao do Covid-19 e precisam de monitoramento.

“São 86 internos do curso de Medicina e sete médicos que realizam o atendimento via Whatsapp e telefone convencional. Caso alguem apresente sintomas que expirem cuidados, o paciente passa a ser monitorado pela equipe” explicou a coordenadora do telessaúde, Mônica Moraes.

A equipe atende pelo Whatsapp, 24h por dia, com os números 99228-5036, 99226-4748, 99996-0503. Das 8h às 17h pelo telefone convencional no número 3215-2400.

Outra plataforma que também pode ser utilizada em caso de dúvidas é o Missão Covid. Por meio do endereço eletrônico www.missaocovid.com.br, a população pode esclarecer dúvidas, conhecer melhor os sintomas e receber orientações sobre como agir. Além disso, a plataforma também conecta o cidadão com um grupo de médicos preparados para fazer teleatendimento.