O jovem Jamesson Nunes Borges, de 26 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8), na rua Jaci de Melo Teixeira, no Bairro São José, em Cruzeiro do Sul, no Interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o jovem estava próximos a sua residência quando foi abordado por algumas pessoas que realizaram pelo menos cinco disparos de arma de fogo na cabeça de Jamesson, não dando chance de defesa para a vítima. Em seguida, a família do jovem saiu de dentro de casa e viram Jamesson caído agonizando, mas relataram que não observaram ninguém próximo ao corpo.

O Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.