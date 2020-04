Os distribuidores de gás de cozinha e comerciantes estão se aproveitando da pandemia do coronavírus para praticar um verdadeiro assalto contra o bolso da população, em especial das famílias mais pobres. O preço do botijão de 13 kg disparou nas últimas semanas – ainda que o preço do barril de petróleo tenha caído.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), um botijão de gás chega a custar R$ 115, mas consumidores têm reclamado que em lugares de abastecimento escasso ou em periferias, os revendedores têm cobrado até R$ 170.

O valor do gás liquefeito (GLP) vendido em botijões de 13 Kg teve percentual de aumento no período de janeiro a março maior que o diesel nos meses que antecederam a greve dos caminhoneiros em 2018, afirma pesquisa do Instituto de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).