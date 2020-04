Os Estados Unidos registraram quase 2 mil mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, pelo segundo dia consecutivo, segundo boletim da Universidade Johns Hopkins da noite desta quarta-feira (8).

Foram 1.973 óbitos, um recorde, ligeiramente superior às 1.939 mortes informadas na terça-feira.

No total, o novo coronavírus já matou 14.739 pessoas nos EUA. Com isso, o país se aproxima do segundo colocado no ranking de nações com mais mortes, a Espanha, que tem 14.792. O lugar onde mais pessoas morreram até o momento foi a Itália: 17.669

Os Estados Unidos são o país com mais casos confirmados de Covid-19 no mundo. Na noite desta quarta eram 430.376. A Espanha, que ocupa o segundo lugar, tem 148.220.

Nesta quarta-feira, foi ultrapassada a marca mundial de 1,5 milhão de casos. Segundo a universidade Johns Hopkins, eram 1.513.358 casos, com 88.415 mortes. O número de pessoas consideradas recuperadas em todo o mundo é de 329.329.