As aulas nas redes de ensino pública e privada, escolas e instituições de ensino superior, devem continuar suspensas até o dia 30 de abril. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, 07, durante teleconferência organizada pela prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, com a presença dos representantes das diversas instituições ligadas à área de educação no Estado e do médico infectologista Thor Dantas, que falou sobre a questões médicas ligadas à pandemia de coronavírus/covid-19 que já infectou cerca de 50 pessoas e levou a óbito uma pessoa no Acre.

As aulas estavam suspensas por decreto municipal, com previsão para a retomada das aulas no fim de março. Contudo, uma outra reunião de avaliação realizada com o mesmo grupo, ficou decidido pelo reinício das aulas a partir do dia 10 de abril, haja vista a situação de crise que exige medidas de isolamento social. A nova decisão, que também deve ser publicada no Diário Oficial, prorroga essa paralisação até o fim do mês.

Para Thor Dantas, o afrouxamento das medidas de isolamento social, com a liberação das aulas, poderia resultar no agravamento da crise. “As crianças teriam um papel de propagação da covid-19, já que são assintomáticas e podem carregar consigo o coronavírus e infectar muitas pessoas”, disse.

A prefeita Socorro Neri considerou importante a decisão coletiva tomada durante o encontro. Ela disse que as informações trazidas por Thor Dantas como fundamentais para orientar as decisões a serem tomadas e disse entender não ser viável, neste momento, o retorno às aulas.

“Sabemos todos que o retorno às aulas já a partir de segunda-feira, dia 13, não é uma medida segura. E, ouvindo o doutor Thor e os demais participantes desse encontro, estou vendo com mais clareza de que essa não é uma decisão que se deva tomar, ou seja, de voltar as aulas na segunda-feira”, argumentou Socorro Neri.

Nesta quarta-feira, 08, deve acontecer uma outra reunião via teleconferência, também organizada por Socorro Neri. Dessa vez mais ampliada, contando com a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Além da prefeita Socorro Neri participaram da reunião os representantes de instituições de ensino público e privado: A secretária Municipal de Educação, Vômea Maria de Araújo; o secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida; o secretário municipal da Casa Civil, Márcio Oliveira; a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino; a reitora Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante; o secretário de Estado de Educação, Mauro; Vanessa Vogliotti Igami e Ricardo Leite, representantes da Uninorte; reitor da Unimeta, Dawerson Ramos; Evaristo de Lucas, representante do Colégio Meta, Stevenson de Araújo Mafaldo, representante da FAAO, e a vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Acre (Sinep), Elandia Dantas.